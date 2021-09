Omdat een of andere Douwe Bob heeft besloten niet meer op te treden is het halve land in rep en roer. NOU FUCKING EN. Als Douwe Bob (30 €) een QR-code zo ongelooflijk belangrijk vindt, dan blijft Douwe Bob toch lekker thuis met zijn hond en al zijn vrienden? Dan gaan mensen die wél graag naar een concertje willen wel naar andere en doorgaans iets betere muziek, zoals Balthazar, gisterenavond in Paradiso: allemaal mensen die in een uitverkocht huis bier zopen, naar een fantastische band luisterden en een prachtige avond hadden, terwijl iedereen die zo ongelooflijk trots is op Douwe Bob (mensen die tóch al niet naar Douwe Bob waren gegaan, anders hadden ze wel kaartjes gehad voor de theatertour van Douwe Bob, maar dat kan niet want je moet een QR-code hebben, en bovendien waren ze dan niet in jubelstemming geweest om het annuleren van de tour van Douwe Bob) thuis in een hoekje kan chagrijnen over het gebrek aan principes van een ander - alsof iedereen die gewoon weer probeert te genieten van een concert of een voetbalwedstrijd een ruggengraatloze larf is.

Terug naar Jinek. DIT zorgt voor een tweedeling in het land: een talkshowtafel bevolken met regelrechte dombo's. Zo'n Sanne Wallis de Vries, die met een kop als een oorwurm komt uitleggen dat Douwe Bob een of andere gore narcist is, terwijl Sanne Wallis de Vries daar maar om één reden zit: verkondigen dat zij wél op de planken staat. Sanne Wallis de Vries is helemaal niet principieel, Sanne Wallis de Vries ruikt geld. En waarom zou Sanne Wallis de Vries iets moeten vertellen over de keuzes van Douwe Bob? Wie is Sanne Wallis de Vries in dit verhaal? Douwe Bob wil niet optreden als mensen moeten bewijzen of ze gevaccineerd dan wel gezond zijn. Nou Douwe, hartstikke mooi jongen, je bent een van de kolonels van het verzet, we zien je wel verschijnen op het Museumplein en anders tot 2022. En dan zit daar Tim Akkerman, we moesten hem eerst Googelen maar we blijken hem te kennen van die keer dat hij achttien jaar geleden relevant was, die precies hetzelfde vindt als Sanne Wallis de Vries. Komt er soms een nieuw album aan van Tim Akkerman? JA! Nou zeg, wat toevallig nou. En aan de andere kant van het vuurpeloton mag plaatsnemen Raisa Bommenbelt, de excuus-wakuwaku van RTL, van wie niemand eigenlijk weet waarom ze precies aan die tafel zit - hoogstwaarschijnlijk omdat ze net dom genoeg is om erin te trappen. Kennelijk was Lange Frans dit keer verhinderd. Ten eerste is ze geen artiest, ten tweede is ze geen medisch expert, ten derde interesseert het geen ene reet wat Raisa Bommenbelt er nou allemaal van vindt. Wat een ongelooflijke KUTDISCUSSIE.

1 medicus, en dan niet die doodvermoeiende zaadbal van een Diederik Gommers, die komt uitleggen waarom Long COVID hartstikke vervelend is en waarom je dat niet zou willen, en wat nou het gevaar is voor zo'n jongere in een concertzaal van Douwe Bob. 1 politicus, die misschien een keertje in een klein beetje normaal Nederlands kan vertellen WAAROM bepaalde besluiten worden genomen, WELK vaccinatiepercentage dan wél voldoende is, WANNEER bepaalde regeltjes verdwijnen en WIE precies geholpen wordt door het gebruik van zo'n QR-code - al is dit alweer een utopische afslag naar het absolute niks. 1 Douwe Bob, klasse dat jij er ook bent Douwe, die mag vertellen over Zijn Strijd. 1 vertegenwoordiger van de sector, van de VNPF, of een directeur van Paradiso, of van MOJO, die lekker tegen die politicus aan kan gaan zeiken. 1 onafhankelijke tech-expert, die de werking van die QR-code mag komen uitleggen en wat precies de rol is van China. Goed, pleur er ook maar 1 antropoloog neer dan. Is het nou echt zó moeilijk? Maar wat krijgt de wereld in de maag gesplitst: de volstrekt irrelevante Tim Akkerman, Sanne fucking Wallis de Vries, die zich voor de uitzending nog door een pot augurken heen heeft gewerkt, en Raisa 'vanaf vandaag drink ik Pepsi' Blommenstijn. "Nee ik ben geen medicus, ik ben jurist." Je-zus fucking chris-tus hee.