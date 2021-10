Nou, dat werd tijd. Als iets 'urgentie mist' dan is het wel die OP1 -bagger met dat hinderlijk links-moralistische wijf dat bekend is van Sixpack en die mocro-advocaat die heel misschien wel/niet* in smerige zaakjes is betrokken. Wel sneu dat de mocro-advocaat in kwestie jubelend door de VARA op een schild is binnengedragen als Het Nieuwe Unieke Talent Na Matthijs van Nieuwkerk en nu alweer voor de tram wordt geflikkerd. Maar wie ooit een poging heeft gedaan om een aflevering van OP1 Khalid & Sophie met die zure oud-BNN-trut en die quizmaster mocro-advocaat uit te zitten weet: Fidan Ekiz heeft nog meer 'urgentie' in de vulling van haar kies dan de combi Linkse Humorloze Zeiktrut & Mocro-Misdadigersknuffelaar ooit. Kortom: AUF WIEDERSEHEN zoveelste miezierig NPO-fopproduct voor bejaarden en comapatiënten. Het waren weer een paar leuke tonnetjes aan verspild belastinggeld. Doe vooral geen moeite opvolgers te zoeken, dat hele OP1/Vooravond/Jut&Jul whatever kan integraal in de GFT-bak worden geduwd. Wát een wanproduct! Soms heb je een redactie die goede en interessante onderwerpen kan bedenken en soms heb je een redactie waar ze ideënarmoede op creatieve zelfhaat stapelen en met hun hoofd in hun aars de hele dag op het bureau liggen te slapen. De redactie van die middelmatige talkshowcrap is van het laatste. Maargoed, het gemiddelde publiek (leeftijd: 77+) ook. Sluiten we af met een mop: ken je die mop van de '''rebelse''' '''jongeren'''-omroep BNN? Die moest fuseren met linkse boomerclub VARA en sindsdien is er niks meer vernomen op het gebied van 'rebels' en 'jongeren' bij BNN. Nog een mop: ken je die mop van de '''rebelse''' '''jongeren''' omroep Powned die Hilversum zou gaan opblazen? Etc. etc. etc. etc.