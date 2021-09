Kent u de mop van de advocaat die door politie en justitie verdacht wordt van het lekken naar de organisatie van iemand die verdacht wordt van meerdere ernstige delicten, waaronder liquidaties en pogingen daartoe? En kent u ook die mop dat die advocaat tevens zogenaamd beste vriendje was van de crimefighter die de kroongetuige in diezelfde liquidatiezaak van advies voorzag? En kent u de mop van die advocaat die presentator is van een vooraanstaand floppy programma op de publieke omroep? Dat zijn allemaal geen moppen. Het FD wrijft maar weer eens in de Kasemlekvlek met een interview met Evert Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse orde, die Kasem heeft 'vrijgepleit'. Maar dat vrijpleiten, dat woord gebruikt Kasem vooral zélf, samen met zijn vriendjes van de Volkskrant. Je leest het aan alles, aan iedere zin, aan iedere letter: die Henrichs vertrouwt het voor geen zak. "U kunt het toch allemaal lezen? Er is een PGP-bericht (versleuteld sms-bericht, red.) waardoor vaststaat dat er door een advocaat informatie is gelekt uit een strafrechtelijk onderzoek terwijl de verdachte in alle beperkingen zat. In dat bericht wordt verwezen naar de advocaat van de verdachte als het broertje van Musa. Dat past - of lijkt te passen - op Kasem die ook een broer heeft die Musa heet. Ik ben net als een officier van justitie op zoek gegaan naar ondersteunend bewijs. Want één PGP-bericht is te weinig. Maar dat aanvullende bewijs heb ik niet gevonden." En dat resulteerde dus in: "Technische vrijspraak". Hier het artikel. U kunt het allemaal lezen.