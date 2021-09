Welkom bij de allerlaatste aflevering van het Khalid & Sophie-journaal, een soort duo-DWDD met minder talent, minder plezier en minder urgentie dan single-DWDD. Nederland prikt er inmiddels wel doorheen, het geforceerd opvoeren van een talkshowtoneelstukje met matig getalenteerde regisseurs en slaapverwekkende acteurs. Dankzij dubieuze lijntjes zou het broertje van Mussa zélf journalistiek lijdend voorwerp moeten zijn en ons-kent-ons-BNN-dinodier Sophie Hilbrand (100) kan weliswaar aardig presenteren, maar toch vooral op het niveautje 'nou Dennie uit Purmerend laat jij maar eens zien hoe superver je uit je pik kan spuiten met een kwartliter GHB in je mik'. Enfin, vorige week keek er helemaal niemand. Eergisteren keek er helemaal niemand. En gisteren keek er ook helemaal niemand. Nog net in de Kijkcijfer Top 25 maar dat was omdat er verder, behalve wat voetbal, ook geen zak op televee was. De onderzoeksredactie van het Briefje van Jan is eens dieper in de kijkcijfers gedoken en dat Vooravond-programmaatje bleek toch een stuk urgenter. We krijgen verdomme bijna heimwee naar Matthijs, zeg.