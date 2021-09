@Madame Poitiers | 03-09-21 | 09:57:

Nee, niet gezien, maar ik neem het direct aan. Het woord 'calculerend' is hier wel op zijn plaats, inderdaad. Ik hoorde dat Arnon Grunberg een roman heeft geschreven welke is gebaseerd op leven en werk van zijn grote vriend Pierre Bokma die, aldus Grunberg, zo geweldig goed in staat is om leven en werk in elkaar over te laten lopen. Is volgens mij van hetzelfde laken een pak, is calculerend bezig zijn, is op effect gaan, de potsenmaker uithangen, berekenend bezig zijn met 'het vak'. Een roman lezen van Grunberg over een door hem verafgode potsenmaker, hoe ver van het echte leven ben je dan verwijderd? Dat is waar die programmamakers ook op stuk gaan denk ik, op het idee dat ze met wezenlijk talent te maken hebben en met authentieke mensen. Dat ze zélf het talent hebben om talent te ontwaren.

Die Sophie was op het moment dat ze 'ontdekt' werd niet berekenend denk ik, en heel naturel. Maar dat duurde maar heel kort, want met gebrek aan talent wordt het al gauw een kunstje. Er lopen in het Hilversumse veel te veel lieden rond die enkel kunstjes kunnen vertonen. Als het even werkt, geweldig, maar weg ermee als de magie is verdwenen. Zie je zelfs met die van Nieuwkerk. Al wat-ie probeert te doen lijkt al te zeer op wat-ie bij DWDD al die jaren deed, en dat kunstje kennen we. Weg dus. Iets nieuws graag. Doorspoelen.