Gisteren mocht Sophie (voor een matig kijkerspubliek), vanavond mag Khalid dus het zou geen “Khalid & Sophie” moeten heten maar “Khalid OF Sophie”. Dat terzijde en Sophie mag blij zijn dat ze er niet bij hoeft te zijn vandaag, want bij Khalid slaat de inteeltmeter meteen uit naar 9000 omdat zijn voormalige kantoorgenoot Royce de Vries, bekend van De Vries & Kasem Advocaten, bij hem aan tafel zit om te vertellen “over het verlies van zijn vader en hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd“.

Dat is ook nog best een ding, want Royce de Vries is de zoon van Peter de Vries (voorheen bekend van zijn vele optredens bij BNNVARA-talkshows), terwijl Khalid Kasem door het Openbaar Ministerie van verdacht werd, en mogelijk nog steeds wordt, te hebben gelekt naar zijn oude jeugdvriend Ridouan Taghi, die behalve met zijn handel in verdovende middelen ook een zekere faam verwierf als verdachte opdrachtgever van liquidaties van de broer van kroongetuige Nabil Bakkali, advocaat Derk Wiersum en kroongetuige-adviseur Peter de Vries.

Dat vermeende lekken werd in een recente, door Kasem zelf aangespannen zaak tegen het Algemeen Dagblad nog eens door een rechter bevestigd: "De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat bij de verdere beoordeling ervan uit moet worden gegaan dat politie en justitie ten tijde van de publicatie de overtuiging hadden dat het [eiser] is geweest die informatie heeft gelekt." BNNVARA zag daar in antwoord op vragen van GeenStijl helemaal geen problemen in verder, maar wij vinden dit allemaal ontzettend ingewikkeld, moreel gezien. Maar goed, wij zijn ook maar een stel bloggers en geen urgente televisiemensen dus wat weten wij nou & wie neemt ons überhaupt serieus? Gers, kijken dus!