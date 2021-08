We hebben de persdames van BNNVARA eens een deftig mailtje gestuurd inzake Khalid Kasem, advocaat van De Vries & Kasem en tevens presentator van DWDD-opvolger Khalid & Sophie op NPO1. Het bleef namelijk opmerkelijk stil vanuit BNNVARA en vanuit de media in het algemeen, na het oordeel van de rechtbank dat het nogal brisante AD-artikel 'OM en politie: Advocaat Khalid Kasem lekte informatie naar organisatie Ridouan Taghi' berustte 'op voldoende bronnen' en dus gewoon gepubliceerd mocht worden. Als de berg informatie niet naar Mohammed komt, dan vraagt Mohammed wel naar de berg informatie. Immers: 'De rechtbank besloot dat de verschillende publicaties van journalisten Yelle Tieleman en Jens Olde Kalter niet onrechtmatig waren', maar wij hebben nadien geen informatie, publicaties, documenten of berichten vanuit politie of justitie gezien of ontvangen die Khalid Kasem ontlasten. En dat maakt van Khalid Kasem een actieve verdachte van het lekken naar een criminele organisatie in 'een van de grootste processen ooit', een organisatie die door het Openbaar Ministerie verdacht wordt van een veelvoud aan delicten, waaronder meerdere geweldsmisdrijven, liquidaties en pogingen daartoe. Alle vragen na de klik, maar hier belangrijke vraag 3 (plus antwoord) en daaronder belangrijke vraag 4 (zonder antwoord).

GeenStijl: Ten derde, deelt u de conclusie dat, zolang politie en justitie geen ontkennende berichtgeving over de 'overtuiging' dat Khalid Kasem heeft gelekt naar de organisatie van Ridouan Taghi heeft gepubliceerd, Khalid Kasem door politie en justitie nog steeds verdacht wordt van lekken naar de organisatie van Ridouan Taghi?

Antwoord BNNVARA: "Nee. Na de bewuste berichtgeving in het AD in 2020 heeft de Amsterdamse deken van de advocatenorde, op initiatief van Khalid Kasem zelf, uitgebreid onderzoek verricht naar mogelijk verwijtbaar handelen. Van de zijde van politie of justitie is nooit enige klacht tegen hem ingediend, evenmin is anderszins aan hem een verwijt gemaakt over zijn optreden als advocaat. Dat heeft het OM ook bevestigd. De conclusie van het onderzoek van de deken naar deze feiten in februari 2021 luidde tenslotte dat Khalid Kasem geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Er is voor BNNVARA daarom geen enkele reden om verder op deze kwestie in te gaan."

Met andere woorden: BNNVARA denkt (of communiceert in ieder geval richting GeenStijl) dat Khalid Kasem door politie en justitie niet langer verdacht wordt van het lekken naar de organisatie van Ridouan Taghi, en dat concludeert BNNVARA uit het onderzoek van de 'deken van de advocatenorde'. Ten eerste is een onderzoekje van de deken nogal wat anders dan een onderzoek van politie en justitie en ten tweede is het een veel te sterke uitleg van de conclusie van de deken. Als we kijken naar uitspraken van de deken in de zaak-Marengo maken we op dat advocaat Bouchiki en de Ficq-partners daadwerkelijk zijn vrijgepleit. Inzake Kasem is het oordeel een stuk minder ontlastend, want het is toch vooral duidelijk geworden dát er een advocaat informatie doorspeelde. Er zijn aanwijzingen dat het Kasem was, al ontbreekt het rokende geweer: "De verzender van het PGP-bericht vermeldt dat hij deze informatie heeft verkregen van het ‘broertje van mussa’. Omdat mr. Kasem één van de advocaten in de 26Koper-zaak was en een broer heeft die Musa heet, kan het PGP-bericht worden opgevat als een aanwijzing dat hij degene was die de informatie heeft verstrekt. (... ) Ik moet er weliswaar van uitgaan dat de inhoud van het PGP-bericht van één van de advocaten in de 26Koper-zaak afkomstig is; maar voordat kan worden geconcludeerd dat mr. Kasem degene is die deze informatie heeft verstrekt, zal er toch (enig) ‘steunbewijs’ moeten zijn om vast te kunnen stellen dat die informatie afkomstig is van mr. Kasem. (...) Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan, maar dit onderzoek heeft geen bewijs of verdere aanwijzingen opgeleverd dat mr. Kasem degene is geweest die de informatie heeft verstrekt. Ik heb ook niet kunnen vaststellen wie de informatie wel heeft verstrekt." Vervolgens stelt BNNVARA dat er vanuit politie of justitie geen klacht is ingediend tegen Khalid Kasem, maar dat er geen klacht is ingediend wil natuurlijk niet zeggen dat de verdenking of de overtuiging er niet (meer) is of niet (meer) leeft. Zie ook paragraaf 5.13 uit de rechtbankpublicatie: "De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat bij de verdere beoordeling ervan uit moet worden gegaan dat politie en justitie ten tijde van de publicatie de overtuiging hadden dat het [eiser] is geweest die informatie heeft gelekt." Wat in ieder geval dus NIET klopt, is dat Kasem is vrijgepleit, zoals de Volkskrant deed voorkomen in dat als interview verpakte huwelijksaanzoek.

Enfin: "Er is voor BNNVARA daarom geen enkele reden om verder op deze kwestie in te gaan." Maar wij zien rook. En wij vermoeden vuur. Dus onze vierde vraag; "Acht BNNVARA het passend dat een (toekomstig) presentator van een vooraanstaand programma op de publieke omroep, 'een verbindende factor in onze veelkleurige samenleving', verdacht werd dan wel wordt van het lekken naar de organisatie van Ridouan Taghi, een organisatie die door het OM verdacht wordt van meerdere geweldsmisdrijven, waaronder moorden en pogingen daartoe?", met als antwoord 'Zie vraag 3', stellen we later gewoon nog een keer.

De vragen van GeenStijl aan BNNVARA

Wij vonden deze Khalid & Sophie leuker