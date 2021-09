Het nieuwe programma Khalid & Sophie, getrokken van hetzelfde zakje slappe thee als De Vooravond maar dan wel een paar tandjes minder urgent, heeft het nu ook moeten afleggen tegen de nieuwe talkshow van kloontje het reuzenkind Johnny de Mol. Zo'n 423.000 mensen zagen hoe Johnny aan de bar van z'n nieuwe SBS-sjo, met de ongelooflijke janknaam HLF8, heel hardhandig was met z'n gasten. Voor toilethok 5-zender SBS prima kijkcijfers en op Twitter waren de BN'ers ook laaiend enthousiast, maar dat is natuurlijk alleen maar omdat iedereen in de hoop van papa De Mol moet kruipen. In de upside down van het televisielandschap, namelijk op de NPO, ging Khalid & Sophie (het was de avond van het broertje van Mussa) af als een vieze gieter met slechts 352.000 kijkers, van wie de helft bejaarden, in slaap gesukkeld voor de televee. 352.000 mensen, grappig genoeg PRECIES het aantal dat zondag op de Dam stond te tetteren. Enfin, hoe lang nog deze kwelling.