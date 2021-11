Zwarte Piet kapot. Vuurwerk op oudejaarsavond weg. Sinterklaas met een kogelvrij vest. Vlees eten verboden. Hout stoken gecriminaliseerd. Kerst en Pasen 'seizoensfeest'. Kerst/paasstol 'feeststol'. Gezellig thuis in een kringetje met blokjes kaas, zilveruitjes en plakjes leverworst op een Delftsblauwe schaal verjaardag vieren verboden wegens coronamaatregelen... Blijft er dan helemaal niets authentiek Hollandsch over voor de rechtgeaarde échte vaderlandslievende patriot? Neen! Zelfs Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) is bijna kapot wegens aanhoudend slechte kijkcijfers. Er kijken inmiddels zo weinig mensen naar GTST dat alle bekende soapies, zoals daar zijn...zoals...eh...Babette van Veen en...uhmmm...ohja Joep Sertons enneh...hmmmm...nou ja vele anderen, aan de lopende band worden ontslagen. Terwijl: Babette 'matras' van Veen (67), dochter van Herman (112) zat al in GTST samen met Roos en Jessica toen Reinout Oerlemans als Arnie Alberts samen met Antonie Kamerling als Peter Kelder Helen Helmink probeerde te beklimmen maar daarna besloot de kleine edoch minderjarige Hedwig met die enorme jetsers te doen opdat meneer Harmsen jaloers zou worden. Ja, dan kun je wel heel snobistisch intellectueel smalend doen alsof je niet weet wat dat is, GTST, maar GTST elke avond om 20:00 uur op TV is precies dezelfde Nederland Avondland-traditie als elke avond om 20:00 het NOS Journaal op TV. Daarom alleen al zou iedereen nu verdrietig moeten zijn over de teloorgang van GTST. En daarom ook zou iedereen vanavond GTST moeten kijken voor een eenmalige kijkcijferpiek, als eerbetoon. Diepte-analyse van GTST (Het Fenomeen) na de leesverder.

GTST is een soapserie wat betekent dat het over helemaal niks gaat. Eigenlijk hetzelfde als Big Brother, De Ghetto Bus, De Gouden Pauper Kooi en alle andere reality-TV en 3FM want dat gaat ook over niks. Maar omdat het gaat over niks met gewone mensen vinden gewone mensen die niets kunnen het superleuk om te kijken naar andere gewone mensen die helemaal niks bijzonders doen.

GTST speelt zich af in de fictieve plaats Haaksbergen waar ze een restaurant hebben (De Perenboom) en een bodega (De Bodega) waar iedereen de hele dag kennelijk gratis mag vreten en zuipen. Eén van de hoofdrolspelers lijkt sprekend op Ferry Somogi en die heeft een relatie met Arthur Geduld wat een POC-man is. Samen hebben ze een hond die Samson heet en een kat die Gert Verhulst heet.

Regelmatig komt hun vriend, een transgender-LHBTQI+ die kapper is, binnenvallen zonder aan te bellen, maar hij klopt wel eerst aan, want als de bel het niet doet moet hij kloppen. Die trans-kappert heet Albertoooooooooooo en bestuurt samen met Kabouter Plop een platenlabel dat Studio Veul heet en dat veul slaat op het geld dat steeds in de zakken van hond Samson en kat Gert verdwijnt.

Naast het fictieve Haaksbergen ligt het al even fictieve Spijkerhoek. Daar wonen Tony, Bijmer, Hidde, Maas, Mario, Pim, Pam, Patty en Kitty Courbois die net is overleden waardoor heel Spijkerhoek in diepe rouw is gedompeld. Na de dood van Kitty kreeg Patty PTSS en ging ze aan de drugs die door Tony werden gedeald in Haaksbergen waardoor Hedwig zwaar verslaafd raakte en haar zus Katja het leven niet meer zag zitten toen het uit ging met haar vriend Freek.

Al deze mensen hebben op de een of andere manier een relatie met elkaar. Zo past Kabouter Plop regelmatig op bij de adoptiekinderen van het echtpaar Francisco van Jole en Koos Dobbelsteen terwijl daar ook twee opa's wonen want Francisco is huisarts en Koos chirurg en de opa's moeten dan maar de kinderen opvoeden. De ene opa is oud VVD-burgemeester en daarom is hij de hele dag egoistisch en gierig en kortzichtig en snel kwaad en houdt hij van dixielandmuziek en doet hij telkens intellectueel moeilijk terwijl de andere opa goudeerlijk met zijn handen werkt, een bril en snor heeft en lid is van de PvdA dus daarom is hij gul en vrijgevig en ruimdenkend progressief terwijl hij niet kwaad is te krijgen maar wel graag naar BZN en Marco Borsato luistert terwijl hij altijd alle problemen weet op te lossen en iedereen weet te verheffen.

Marco Borsato is behalve een in Haaksbergen en Spijkerhoek zeer geliefde braderiezanger die aan bodybuilding doet ook een drugsgeld witwassende crimineel die vrouwen lastigvalt en daarom wordt hij binnenkort veroordeeld en denkt hij dat alle inwoners van Haaksbergen en Spijkerhoek agenten van de AIVD zijn wat dan weer wordt uitgebuit door Kenneth, een huisarts die nieuw is in Haaksbergen en zwart is dus daarom met veel argwaan wordt bekeken, vooral door die ene opa die VVD-burgemeester was, maar juist niet door die andere opa want die ziet het goede in mensen, vooral in mensen met een andere huidskleur.

Dokter Kenneth vervangt dokter Dekker wat de broer is van Linda (van Roos en Jessica) en speelt met liefde iedereen tegen elkaar uit en daarom mag hij nu columns schrijven in de lokale courant Vrouw, wat in de fictieve Tweede Wereldoorlog een verzetskrant was, daarom gaat het nu nog bijna elke dag over die fictieve Tweede Wereldoorlog in die krant. In zijn columns schrijft dokter Kenneth steeds dat hij wordt gediscrimineerd door alle blanken omdat alle blanken geboren racisten zijn wat wordt bejubeld door die ene opa met snor en bril maar door de inwoners van Spijkerhoek niet want daar stemmen ze allemaal op de lokale lijsttrekker Berry Bouwpret die niets moet hebben van dokters met een andere huidskleur, en eigenlijk ook niets van dokters, of van intellectuelen en mensen met een bril.

Nu is het oorlog tussen de door Berry Bouwpret aangestuurde bouwvakkersknokploegen uit Spijkerhoek die regelmatig met hooivork en fakkel naar het veel sjiekere Haaksbergen trekken om daar bushokjes en vuilnisbakken in elkaar te trappen en brandende kruizen in de tuin van willekeurige inwoners te plaatsen. Hierdoor hebben de lokale veldwachter Bromsnor en zijn hulpjes Swiebertje en Klukkluk het steeds moeilijker heel fatsoenlijk om de toon te denken en zo wat orde en rust te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan de de gevleugelde uitspraak van Bromsnor: "In een fatsoenlijke en gezellige maatschappij zouden we kranten als Vrouw moeten laten doodbloeden". Dit had natuurlijk een averechts effect en daarom gingen ook de keurige Vrouw-lezers oproer kraaien waar Berry Bouwpret garen bij spon en nog veel meer zetels kreeg in de opiniepielingen.

Dit was even, voor de vuist weg, heel kort, alle afleveringen van GTST tot nu toe samengevat. Het zou kunnen dat niet alles helemaal klopt, maar bij een soap als GTST maakt dat toch geen fuck uit want in principe ga je gewoon zitten staren naar mensen die dingen doen en hoef je niet echt te weten wat er daarvoor allemaal gebeurde omdat de karakters nul diepgang hebben en zo plat zijn als de tieten van je moeder. Wat precies de aantrekkingskracht is van dit soort soaps: je hoeft er niets voor te kunnen, zelfs denken hoeft niet. Een beetje wat NPO-programma's normaal ook hebben maar dan niet gesubsidieerd.

Zo mensen! Veel kijkplezier vanavond! GTST wordt om 20:00 uur uitgezonden op RTL 4 en elke 18 seconden onderbroken door een reclameblok van 23 minuten.

U bent van harte uitgenodigd deze oerhollandsche traditie in leven te houden met uw kijkcijfer. Succes en tot vanavond, ook namens de talloze nietskunnende BN'ers die dankzij GTST (Het Fenomeen) hinderlijk beroemd zijn geworden.