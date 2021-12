Hallo F1-fans, vandaag leert u dat u 13,99 euro per maand moet dokken om volgend jaar het seizoen via Viaplay te kijken. Zonder Olav en de tandarts, want die zijn eruit gejoheejohoo'd, maar met een duo in het commentaarhokje, Amber van het journaal en Kox in de pits. Mocht dat niet uw ding zijn (begrijpelijk met Albers en Coronel als analisten), dan is het officiële F1TV voor 65 euro per jaar te krijgen met het internationale commentaar. Mocht u helemaal niet van F1 houden, dan gaat u alsnog meebetalen, want ondanks alle beschikbare opties besloot de NOS ook een belastingduit in het zakje te doen. De staatstelevisie zendt de komende drie jaar de race in Zandvoort volledig uit en bemachtigde ook de rechten voor het tonen van samenvattingen van de andere wedstrijden. Een deal die ongetwijfeld een goede bak belastinggeld kostte om iets dat al voor de liefhebber beschikbaar was bij een commerciële dienst ook nog op de publieke zenders te pompen. Klinkt ons in de oren als een makkelijke manier om hoge kijkcijfers in te kopen in plaats van het NPO-doel om programma's te creëren "die onafhankelijk van politiek en commercie worden gemaakt", maar we zijn waarschijnlijk niet ambtenaar genoeg om dat te begrijpen. Benieuwd wanneer de NPO weer in Den Haag aanklopt voor meer geld.

Maar is ze een goede tandarts?