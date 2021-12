8 maart 1985 had de PvdA 71 zetels in de peiling van Kantar Public

30 november 2021 had de PvdA 8 zetels in de peiling van politieke barometer. Er komt een punt dat jezelf opheffen een goede keuze is.

12 december 2000 had GroenLinks 29 zetels in de peiling van Kantar Public

18 november 2021 had GroenLinks 8 zetels in de peiling van politieke barometer

De ziekenhuizen lopen over, maar de PvdA start met de cultuur die vergeten wordt. www.rijnmond.nl/nieuws/1437909/Een-oc...

GroenLinks komt nu met een progressief oppositie akkoord tussen twee partijen die samen zeventien zetels hebben. Begrijpt Jesse Klaver dat je minimaal 76 Kamerleden nodig hebt voor een regeerakkoord?!

De Kamer heeft nu 19 fracties, deze twee zijn geen toevoeging.