Bij liefst 1.800 ongelukken in de afgelopen drie jaar was lachgas in het spel en dat resulteerde in 63 gevallen in dodelijke slachtoffers en in 362 crashes in ernstig letsel. We beginnen maar even met de cijfers, want die liegen er niet om. Die pretballonnetjes beginnen een serieus probleem te worden op het Nederlandse asfalt. Het is een bepaald type bestuurders die onder de invloed het gas intrappen: een zichzelf overschattende groep idioten met een chronisch disrespect voor andermans veiligheid. Maar nu deze cijfers bekend zijn, zullen er wel keiharde maatregelen genomen worden. Toch? Nope, het blijft weer bij een virtueel foeibericht en geen enkele actie. Ja, we snappen dat het spul lastig is op te sporen, dus blaastesten zijn geen optie, maar we zouden prima lachgas in auto's kunnen verbieden (met uitzondering van de kofferbak) zodat we in ieder geval dat ballonzuigen achter het stuur tegen kunnen gaan. Daarnaast lijkt het ons niet onredelijk dat iedereen die onder invloed van lachgas een ongeluk veroorzaakt zijn rijbewijs verliest. Niet voor een paar weken om hem na een cursusje van het CBR weer op de deurmat te vinden, maar gewoon door de versnipperaar. Misschien wil John de Mol wel een showtje maken waarin dit elke maand ceremonieel gebeurt. Gewoon prime time op SBS6 en nodig wat rijbewijzen van BN'ers uit, erger dan die dansmarathon kan het toch niet worden. Hoe dan ook, pak dit eens aan in plaats van weer morrelen aan de maximumsnelheid als het verkeersveiligheid echt het doel is.

Kamervragen!