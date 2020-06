Het was vannacht weer raak in het helderste hoekje van het heelal. Dave Boeldrink, de debiele nachtversie van stelling van Fermat-deskundige Dave Roelvink, heeft de Lamborghini van ene Mo Bicep (alias Mohamed Lemhadi) in de prak gereden. Van die Mo hadden we nog nooit gehoord maar hij is na een paar jaar studie aan de universiteit van Ted van de Parre een of ander fitnessmakkertje - zeg maar een soort vlogyoga voor mannen. Het leverde hem een wijlen Lamborghini op; Breda danst opgelucht op de puinhopen van de Italiaanse wegraket, want iedereen had last van Lambo Mo en z'n knetterende capriolen. Dave Kneusvogel himself kennen we natuurlijk als zweminstructeur voor het diploma P, menselijke ekster alsook totale weggooier die met drank in zijn mik 180 rijdt waar 100 is toegestaan. Echt heel erg fijn dat je in orde bent Dave, op naar de volgende autocrash maar weer, en zo bent u weer helemaal bijgepraat.

En dit komt as we speak binnen op de Redactiemail

Ik zag hem gisterenmiddag de hele tijd keihard rijden over Nassaukade/Stadhouderskade;

knalpijp maakte zoveel lawaai dat de auto-alarmen afgingen en toen slipte hij al een paar keer, scheerde rakelings langs een bus. Door alert reageren van de buschauffeur geen aanrijding.

Mafketel.

Mvrgr,

[NAW bekend bij red.]