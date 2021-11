De 'Amsterdammer van het jaar' is niet meer. Deze prestigieuze titel voor een uitzonderlijke gewone burger is het laatste slachtoffer van de intense diversiteitsdrang van het GroenLinks-bestuur. De verkiezing past namelijk niet binnen de "zeven bestuurlijke prioriteiten" (kots) die de gemeente verzon voor subsidie aanvragen. Prioriteiten als 'Koloniaal verleden en doorwerking', 'Biculturele lhbtiq+' of 'Gendergelijkheid in Werk'. Valt uw project niet in deze categorieën, dan kunt u subsidie wel vergeten. En als we de voormalige winnaars van deze prijs bekijken, is direct duidelijk dat deze mensen helemaal niets bijdragen aan de maatschappij. Want u kunt wel dertig jaar lang zieke patiënten begeleiden bij hun euthanasiewens, maar dat is alleen wat waard als u dat doet als invalide transgender van kleur en dus niet als blanke man. En u kunt wel studiehulp bieden aan honderden kinderen uit kansarme gezinnen, maar daar hebben die kinderen helemaal niets aan als u geen panseksuele, intersekse vrijheidsstrijder bent. En daarom is het gedaan met deze verkiezing, want in deze diverse, correcte en inclusieve hoofdstad is geen plaats meer voor de gewone burger.