Trouwens dat hele zooitje daar in Den Haag komt met langzaamhand mijn strot uit.

Rutte, lacht alles weg, selectief geheugen, en komt al 10 jaar zijn afspraken niet na

Kaag, elitaire muts, geen idee wat er speelt onder het gepeupel

Grapperhaus, kan niets, wil overal hard optreden maar nogmaals... kan niets.

Ondertussen worden we overlopen door gelukszoekers, hebben we geen idee wat de doen in deze pandemie, hebben we een stikstof/milieu agenda waar je moedeloos van wordt, is er geen huis meer te vinden, neemt de criminaliteit toe en zitten we met een demissionair kabinet dat aan niet of niemand verantwoording wil afleggen.

Kan zo nog even doorgaan, maar dan moet ik een extra pilletje innemen en dat kost duur qua geld.

De enige die tegen alle verwachting in nog een beetje fatsoen in de kamer brengt is Carolientje. Ik mag hopen dat zij samen met Bosma, JA21 en Omtzicht nog eens de koppen bij elkaar steken.