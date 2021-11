Over stikstofcrisis gesproken. We hebben net de grootste ontbossing achter de rug sinds decennia in Nederland. Want we zouden en moesten weer heide krijgen op schrale gronden en daarom moet het stikstof omlaag. Nu in Glasgow hebben we beloofd om bomen te planten en in Diemen wordt nu de grootste biomassa centrale afgebouwd waar een half bos per dag in moet om die boel draaiende te houden. Bomen die we importeren zodat het niet onze CO2 is die we uitstoten. Dat is dus zonder visie regeren en een mooi voorbeeld hoe je een land stuk maakt in 20 jaar. Dit gebeurd ook met de huizenmarkt, immigratie, zorg, sociale stelsel etc etc.