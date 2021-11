Het enige meteorologisch instituut dat wij erkennen, namelijk weertwitteraar Jantje_, heeft de modellen onder de loep genomen en wat denkt u? RELLEN! O nee wacht, SNEEUW. Zo ergens volgende week. Een pak van wel 28 centimeter in het Zuid-Zuid-Nederlandse gebergte de Ardennen, en leer ons precies 28 centimeter kennen. Maar ook heibel in de rest van het land: een paar centimeter in het oosten, een paar centimeter in de driehoek Weert-Helmond-Venlo, zeg maar de uitmonding van het spijsverteringskanaal van dier Nederland, en tot wel zeven centimeter in Zeeuws-Vlaanderen, het Nederlandste stukje Nederland van België. Gelukkig heeft dat plakkaatje land geen trein, want dat was natuurlijk ellende geworden. Veel succes allemaal, de witte kerst valt vroeg dit jaar.