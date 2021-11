São Paulo was het laatste echte circuit van het seizoen. Ons resten slechts drie Arabische AliExpress-optochten onder zielloos kunstlicht in dorre woestijnen en op betonnen jachthavenparkings van oliestaatjes met speelgeld voor rechten op de snelste sport ter wereld. Een triple exposé van islamitische levensvreugde gecombineerd met nieuw geld van verveelde sjeiks. En daarom rijden we nu voor het eerst in Qatar. U weet wel, dat land van slavenstadions en banden met terreur. Maar goed, dit weekend is de C4 een compound voor racesloffen en die kunnen ook ploffen maar dat is juist níet de bedoeling. De coureurs lijken het wel een fijne baan te vinden en het is ook wel echt een lekkere lay-out, maar buiten de randen van het circuit krijgt het oog mooi niks. Ja, baardmannen in witte jurken.

MAAR GOED: het is niet dat er niks gebeurt op de grid & daarbuiten. Nadat de coureurs vorige week aan elkanders vleugels voelden, probeerde Mercedes nog een verlate penalty voor Verstappen te regelen bij de raceleiding vanwege Die Ene Inhaalmanoeuvre, maar Toto Wolff zal het toch echt op de baan uit moeten vechten met Christian Horner. Of liever: hun goudhaantjes met de diamanten rechtervoet moeten dat doen. FP1 was voor Max, FP2 en FP3 waren voor Bottas en toch durven we er geen zinnig woord over te zeggen want 14 punten verschil is niks als er nog 75 P1-punten te verdienen zijn. Op hoop van quali dan maar, onder kunstlicht, om 15:00 uur LIVE bij de frisdrankdrinker en zijn tandarts op Ziggo of via F1TV danwel een stiekem gegoogelde stream van Sky Sports. Go Max, je bent er bijna EN TOCH NOG ZO VER WEG.

Update: P1 voor HAM, P2 voor VER

Red Bull geeft je flappervleugels?

Blijft grappig dat de politie de wereldknielpioen sponsort