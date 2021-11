We hebben net gelezen dat de kinderen allemaal achterlijk zijn, dus met dat onderwijs moeten we nog even aan de slag.

Waar we wel mee op moeten ouden is het zielig vinden van kindjes in Afrika en maar voedsel blijven sturen. Kindjes in Nederland waren in de 19de eeuw ook zielig, voedsel sturen gebeurde toen ook niet. Ze gingen gewoon dood. Pas toen we als land een goede eigen voedsel voorziening op bouwden ging het beter.