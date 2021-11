@ole guapa | 16-11-21 | 11:50: En laat nu net de meeste (bijna alle) expertise bij 3de gen kerncentrales ook bij de Russen te zitten. Die zijn dus niet voor een gat te vangen.

Daarbij als we geo-politiek denken, Rusland zit vol met grondstoffen nodig voor al die electronische meuk waar iedereen hier in het westen zo verslaaft aan is. Daarbij heeft de tegenwoordige Russche bondgenoot China de afgelopen 20 jaar de meeste landen waar die grondstoffen in de grond zitten aan zich gebonden.

D3 enige macht die het westen nog heeft is dat ze baas zijn over het mondiale betaalsysteem (SWIFT), en met het IMF nog in wat ontwikkelingslanden wat druk kunnen zetten. Daarnaast is er natuurlijk nog de dollar als DE valuta waarin internationaal alles wordt afgerekend. Maar aan deze zaken lijkt op korte termijn ook een eind te komen. De verhoudingen in wereld veranderen momenteel in sneltreinvaart. Het doet denken aan wat er gebeurde in het westen na de "moord" op Floyd. Opeens was daar overal woke, nu zijn daar opeens overal Rusland en China.