2011: A Muslim extremist who burned replica poppies on Remembrance Day last year has been fined £50 after being found guilty of a public order offence.

Members of MAC 9Muslims Against Crusades) heard chanting "British soldiers burn in hell" before the burning incident near the Royal Albert Hall in London. "The two-minute chanting, when others were observing a silence, followed by a burning of the symbol of remembrance was a calculated and deliberate insult to the dead and those who mourn or remember them," Riddle said at Woolwich crown court.

2021: "Taxichauffeur David Perry kreeg van een passagier eerst de opdracht om hem te brengen naar een herdenking voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, Remembrance Day, die overal in Engeland werd gehouden zondag. Daar, in Liverpool, stonden 1200 man militair personeel, veteranen en familie klaar voor de herdenking die precies om 11.00 zou beginnen."