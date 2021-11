347 op de IC, nog steeds rechte lijn naar boven. www.stichting-nice.nl/

Bij de 400 loopt de IC al vast, als je vindt dat ook andere aandoeningen behandeld mogen worden. nos.nl/artikel/2401511-gommers-versoe... Laat staan inhaalzorg.

Al een week zo`n 36 nieuwe patiënten per dag, wat bij een gemiddelde ligtijd van 16 dagen escaleert naar 36 x 16 = 576 benodigde plekken.

Hugo de Jonge praat over "tijdelijk" opschalen naar 1350 plekken. Dan vergeet hij even dat deze beroepsgroep sinds september 2020 aan het rennen is. Eerst drie coronagolven, daarna inhaalzorg en nu weer nieuwe golven. Totaal wanbeleid zorgt voor 10% ziekteverzuim, een exodus van ervaren personeel, 40% heeft angsten en depressies en de instroom voor de opleiding IC-verpleegkundige is de helft van wat nodig is om de huidige capaciteit te behouden. Wij kunnen allemaal een paar maanden overwerken, geen probleem, maar uitzichtloos jaren brandt u en ik tot de grond toe af.

Dus geachte politici. Stop eens met praten, en onderneem eens actie. Ga eens persoonlijk bij alle afgezwaaide IC-verpleegkundigen langs, bied netjes op je knietjes je excuses aan en koop ze terug. Denk rustig aan 20 tot 30% salarisverhoging voor zwaar werk waar je anderhalve HBO opleiding en werkervaring voor nodig hebt. Laat ze meer verdienen dan een Cliniclown.

Daarna mogen de hoge heren eens uitleggen wat het Zwitserse kaasmodel is. Dat vaccinatie, ventilatie, afstand en al die andere maatregelen alleen werken in samenhang. medcom.uiowa.edu/theloop/news/why-swi... Want dat is het Zweedse model, niet een berg wetten en handhaving, maar je bevolking als volwassenen behandelen en ze uitleggen hoe ze het verschil kunnen maken. Elke maatregel verlaagd het reproductiegetal iets, alleen samen komt die onder de 1, en dooft het uit.

We kiezen nu sinds 23 september voor een reproductiegetal boven de 1. We weten dus al fucking anderhalve maand dat dit eraan kwam. Precies zoals we het eind 2020 ook gedaan hebben. Alsof je een pak melk buiten de koelkast bewaart en dan gaat klagen dat het na een week bedorven is. De domheid is zo fucking extreem dat ik het nauwelijks onder woorden kan brengen. Maar wee je gebeente als je er iets van zegt, want dan ben je een doemdenker.

Ik ga nu mijn bed in, terwijl ze in het ziekenhuis de hele nacht mogen doorrennen omdat de tent WEER vollicht. Als ze in de pauze even Tiktok kijken zien ze de hossende meute in Den Bosch. Dat moet gewoon mentaal pijn doen. Daarna gaat er een alarm af, en kunnen ze weer iemands bronchiën leegzuigen omdat die anders stikt in zijn eigen vastgekoekte slijm en bloedstolsels. Google het maar niet.

Maart 2020 begonnen we met Italiaanse skivakanties met direct erna carnaval in Brabant. 20 maanden later graven we hetzelfde graf.