Godallemachtig dat GroenLinks grossiert ook echt in dieptepunten intussen. Wat een stuitende intellectuele leegheid en ideeën armoede aldaar. Verziekte sfeer - schuld van blanke mannen.

Hou nou toch gewoon eens op met wijzen en verschuilen en kom eens met oplossingen. Daar zijn politieke partijen ooit voor in het keven geroepen, om oplossingen te verzinnen voor maatschappelijke problemen. Intussen zijn imbecielen verenigingen zoals GroenLinks en zusterpartij D66 er alleen nog maar om problemen te verzinnen, om die vervolgens ongezien te kunnen af schuiven op 'blanke mannen' of andere aangeschoten en maatschappelijk ongewenste untermenschen.

Maar ook maar érgens een zinvolle, in de praktijk toepasbare oplossing voor verzinnen ho maar. Kansloos, en oh zo ontzettend dom dat je je gaat afvragen of mensen nu écht steeds dommer worden en in welk tempo dát plaats vind. Want over de opwarming van de aarde maak ik me niet zo'n zorgen. Over het dommer-word proces van de mensheid daarentegen wel.

GroenLinks; we willen geen kernenergie. Want? Vinden we enggggggg. Oké dus hoe dan wel? Windmolens en zonnepanelen met biomassa ovens. Windmolens en zonnepanelen zullen nooit de energie behoefte kunnen gaan dekken en biomassa is niets als godvergeten vandalisme met een hele hoop luchtvervuiling tot gevolg. Maar ondanks dat het onmogelijk is in de praktijk, gaan ze er tóch mee door. Dat vind ik bij-zon-der dom.

En als dan over 10 jaar eindelijk de luiken open gaan en men zegt, joh, hey, wat gek, dat wat we wilden dat kan helemaal niet.

Dan is het gewoon weer de schuld van blanke mannen.