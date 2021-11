Deze weigermigranten moet je op een enkele vlucht naar hun 'eige' land zetten. Weigeren die landen hun eigen onderdanen terug te nemen - zoals Marokko, Algerije, Tunesië, etc - of nemen bepaalde landen hun onderdanen alleen terug als ze zelf vrijwillig terug gaan (ik dacht dat dat voor een land als Irak gold, maar weet dat niet zeker; in ieder geval, in het geval van dat soort landen werken uitgeprocedeerden natuurlijk nooit mee), dan zou m.i. de 'koninklijke weg' moeten zijn: die landen EU-breed keihard de financiële duimschroeven aanleggen, in oplopende gradaties: ontwikkelingsgeldkraan dichtdraaien, stoppen met de import van hun (landbouw)producten, geldtransfers van de diaspora in de EU naar familie in de thuislanden blokkeren. Een biertje zegt dat er dan snel zal worden toegegeven.

Zolang Brussel wat die maatregelen betreft in gebreke blijft, zullen wij als Nederland onze eigen koers moeten bepalen. Wat mij betreft zou de eerste stap moeten zijn (Joost Eerdmans heeft dat al eens aan Ankie voorgesteld): zet die kansloze, criminele asielzoekers uit Marokko gewoon op een vlucht naar Rabat. Volgens Ankie is dat onmogelijk: dan zou zo'n vliegtuig geen toestemming krijgen om te landen, gedwongen zijn boven Marokko te cirkelen, en uiteindelijk uit te wijken naar een ander land.

Dat lijkt mij zeer overdreven. Ik ben het met Eerdmans eens, die tegen Ankie zei: "Maar laten we dat gewoon eens proberen, dan zien we wel waar het schip strandt." Want waarom kan Turkije wel, tot twee keer toe, een ISer waarvan het Nederlanderschap allang was ingetrokken, op een vlucht naar Amsterdam zetten, ondanks hevige protesten van Nederland? Waarom kan de VS ca 10.000 Haïtianen die ergens bij de Mexicaanse grens onder een brug bivakkeren, met ca 12 vluchten terugvliegen naar Haïti, ondanks protesten van de Haïtiaanse regering dat ze die mensen - hun eigen onderdanen dus - niet kunnen 'opvangen'? Dus ik zou zeggen: gewoon eens doen, kijken wat er van komt.

Maar blijkt Nederland daar toch te schijterig voor te zijn (zoals nu het geval is), dan komt m.i. optie drie in zicht: illegaliteit strafbaar stellen. Dan moet je heel snel wetgeving ontwikkelen waarmee je die 'weigermigranten' en die criminele, kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika op kan sluiten in - echte - gevangenissen, voor onbepaalde tijd: net zo lang tot zo'n land wel toestemming geeft om ze te retourneren, of de betrokken illegaal zegt: ''Nou, zet me dan in godsnaam maar op een vlucht naar Marokko, (etc)''.

Maar je kunt die lieden niet tot in lengte van jaren laten rondzwerven in je land, van de ene opvang naar de andere bed/bad/brood faciliteit, of ze uiteindelijk dan toch maar weer 'pardonneren' om van het gezeik af te zijn. Ze moeten eruit, linksom of rechtsom, goedschiks of kwaadschiks.