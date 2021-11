"Ik ben er niet op tegen om echte vluchtelingen goed op te vangen, maar waarom moet het echt een gradatie beter dan voor onze eigen minima?"

Dat natuurlijk, maar verder zou wat mij betreft ook de 'tijdelijkheid' van die opvang hier in Nederland benadrukt moeten worden, en wettelijk moeten worden vastgelegd.

Nu is het zo dat je, als de IND je aanvraag goedkeurt, je een 'tijdelijke' verblijfsvergunning krijgt voor 5 jaar. Maar die wordt daarna in de praktijk automatisch omgezet in een permanente verblijfsvergunning (tenzij je in die 5 jaar tijdens bv de Canal Pride in Amsterdam een kalasjnikov op het publiek leegschiet; mindere vergrijpen worden altijd door de vingers gezien, althans daarvan komt je verblijfsvergunning niet in gevaar).

Dat is de reden waarom al die 115.000 Syriërs die in 2014, 2015 (Wir schaffen das), en 2016 hun permanente verblijfsvergunning al hebben gescoord, of dat zeer binnenkort gaan doen. Dan kunnen ze zich ook laten naturaliseren, een Nederlands paspoort krijgen, en zul je gaan zien dat ze dan probleemloos op familiebezoek gaan in het land waar ze zg niet 'veilig' waren, net zoals die ca 1200 Afghanen die op vakantie in Afghanistan waren en verrast werden door de snelle inname van Kabul door de Taliban.

Alleen, de pest is, indien je die lieden er na 6,7,8 jaar uit wilt zetten, de Gutmenschen een keel opzetten dat dat 'inhumaan' is. Dat zie je telkens weer bij die uitgeprocedeerden die eruit moeten. Zeker als ze kinderen hebben in de 'aaibare' leeftijd wordt uitzetten zo goed als onmogelijk.