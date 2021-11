Over onze rug worden geopolitieke spelletjes gespeeld. Gezinnen verliezen duizenden euro's per jaar aan duurdere energie.

De klimaattop startte met 118 privévliegtuigen die samen een miljoen kilogram koolstofdioxide uitstoten, om aansluitend de machtigste onsamenhangende bejaarde ter wereld te vervoeren met kolonne van 21 auto's, die ook nog eens de verkeerde afslag nam. Deze idioterie is niet te overtreffen met teksten vol beeldspraak, cartoons of persiflages.

Deze diplomaten zijn acteurs die met de emotie van William Shakespeare in het theater een gesouffleerde tekst voordragen. Het is makkelijk de noodklok te luiden, blabla te schreeuwen of zeer emotionele oproepen te doen tot haast en internationale samenwerking. Het is gepiep van een kreeft in kokend water. Echt de wereld veranderen is een andere orde.

De meerderheid van de aanwezige landen komt hun hand ophouden, dat blokkeert de consensus. Het Westen leeft van geld dat net verzonnen is, de rest leeft van giften. Wij betalen met geldcreatie, staatsschulden en kwantitatieve verrijking, zij bedelen om onze “harde” valuta. Het verschil in geloof in een munt dicteert hier welvaart. Ons monetaire systeem is een religie.

People attend a Climate Strike demonstration in Zuerich, Switzerland, 06 November 2021.

Elon Musk schreef al een wedstrijd uit om koolstofdioxide uit de lucht te halen. De simpelste bewezen goedkope methode is bosbouw. Bosbouw is ook nodig om woestijnvorming in grotere delen van Afrik a en Azië tegen te gaan. Daar hebben we een groene muur nodig om de longen van deze aarde te behouden en zo veel mogelijk koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen.

Een Braziliaans echtpaar plantte in twintig jaar twee miljoen bomen en veranderde daarmee een dorre steppe in een groen bos. #TeamTrees heeft al geld opgehaald om 23 miljoen bomen te planten, maar er zijn biljoenen nodig. Stoppen met ontbossing is de eerste stap in een lange reis. Dat COP26 alleen die mijlpaal deels bereikt, toont aan dat het politieke proces extreem langzaam gaat.

Het doel van deze top zou een spoedige gigantische reductie van koolstofdioxide uitstoot zijn. Ze geloven in wereldwijde samenwerking op een schaal die we alleen van wereldoorlogen kennen. Arme landen willen overleven, die kijken niet naar uitstoot. Grootmachten proberen macht te grijpen door hun tegenstander te verzwakken met milieumaatregelen. Dit is onmogelijk.

De milieulobby verzon dat biomassa geen koolstofdioxide uitstoot geeft, terwijl het anderhalf zoveel uitstoot als kolen en drie keer zoveel als aardgas. Europese “duurzame” energie is voor 60% biomassa, nog voordat we beginnen over het kappen van oerbossen om te verschepen naar Nederland om als biomassa te verbranden. Biomassa is greenwashing in zijn puurste vorm.

Daarbovenop geloven ze dat we nog op tijd zijn het klimaat te stabiliseren, terwijl het klimaat op deze planeet nooit stabiel is geweest. We willen onszelf en de natuur tegenhouden. Dit is terraforming in zijn zuiverste vorm, iets wat je normaal alleen in sciencefiction tegenkomt. Het geloof in geld en eigen kunnen wordt alleen overtroffen in naïviteit over de volgzaamheid van de ander.

Onderzoek toonde al aan dat luchtvervuiling ons dommer en minder productief maakt, er is echt urgentie. Toch worden de meest goedkope en effectieve maatregelen niet genomen. Zo veel mogelijk thuiswerken zou bijvoorbeeld aardig wat kantoren, files en auto's schelen, daar hadden deze hotemetoten een mooi voorbeeld kunnen geven.

Duitsland leunt voor een kwart op de verbranding van bruinkool en steenkool, terwijl hun kerncentrales al tien jaar uitstaan. Kolen-as is radioactiever dan nucleair afval. Kernenergie stoot inclusief het opgraven van brandstof en achteraf veilig slopen van de centrale 68 keer minder koolstofdioxide uit dan kolencentrales. Kernenergie is ook het veiligst qua mensenlevens.

China bezit driekwart van de wereldwijde energieproductie door kolencentrales. De COP26 praat over het stoppen van bouwen en financieren van kolencentrales, maar zou moeten praten over sluitingen. China heeft grote problemen genoeg elektriciteit op te wekken. Hun overschakeling naar schoner aardgas scheelt bijna de helft van hun koolstofdioxide uitstoot.

Toch is een overschakeling van kolen via aardgas naar duurzame energie en kerncentrales te langzaam. We hebben doelstellingen voor 2030, 2040 en 2050. Dan moet je geen kolen of gascentrales meer bouwen. Je moet de slechtste energievorm als eerste uitzetten. Dat Duitsland schone kernenergie uitzette, om tien jaar langer de ergste rotzooi te verbranden is waanzin.

De nieuwe energiehonger vertaalt zich ook naar hogere prijzen. Mede doordat na corona een economische meltdown werd voorspeld en er te weinig geïnvesteerd is in de winning van fossiele brandstoffen, opwekking van duurzame energie en tijdelijke opslag van elektrische energie. De patstelling tussen de VS, EU en Poetin over de NordStream2 pijpleiding maakt ons gas nog duurder.

Over onze rug worden geopolitieke spelletjes gespeeld. Gezinnen verliezen duizenden euro's per jaar aan duurdere energie. Niet alleen aan klimaatboetes, maar ook aan powerplays. Voor sommige kost dit maanden boodschappen, dit geeft honger, gewoon in Nederland. Dit zijn geen gezinnen die kunnen investeren in zonnepanelen en isolatie om zichzelf en het klimaat te redden.

De energietransitie is bij deze energieprijzen rendabel, en nog ontbreekt actie en een akkoord.

Dan lukt het nooit.