"NCTV: De rechts-extremistische pubers komen!"

Die zijn er toch al? Dat was toch die FvD Jugend, die ca een jaar geleden in het nieuws waren met hun online antisemitische strapatsen, en die voor de totale neergang van Baudet's partij heeft gezorgd (hoewel FvD in maart van 2 naar 8 zetels is gegaan, de grootste winnaar van de verkiezingen, hebben ze, na de provinciale verkiezingen, op meer dan 20 zetels gestaan).

Dat zijn inderdaad heel 'onfrisse' jongeren, maar gewelddadig zie ik ze niet zo snel worden, net zo min als dat sneue handjevol kaalkoppen dat al jaren met 50, 60 man periodiek demonstratietjes houdt, waarbij dan meestal een veelvoud van 'antifa' tegendemonstranten het geweld entameert.

Dus ja, er zijn inderdaad wat enge rechts-extremisten in Nederland, altijd geweest ook trouwens, maar 'gevaarlijk'?

"De aanhangers verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om versneld een rassenoorlog te ontketenen."

Ja, van dat 'verheerlijken' zullen ze ongetwijfeld hele harde plassertjes krijgen, maar meer dan een natte wensdroom is het echt niet. Voor echt rechts-extremistisch geweld moet je altijd naar de VS, en soms naar voormalig Oost-Duitsland. Daar vind je het wel, niet in Nederland.

"De jihadistische dreiging tegen Nederland blijft onveranderd in stand en wordt in Nederland nog steeds als de grootste terroristische dreiging beschouwd."

Ja, hèhè, no shit, Sherlock, etc. Natuurlijk is dat verreweg het grootste gevaar. Maar wat doen we hier oa? Die potentieel gevaarlijke IS ratten terughalen, die überhaupt totaal niet thuishoren in onze samenleving. En onze buren doen het ook. Gisteren weer zo'n 'terugkeerder' in Duitsland veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf (eis: levenslang):

"Tien jaar cel voor Duitse IS-bruid die toekeek hoe haar man jezidi-meisje (5) in brandende zon liet uitdrogen

Een Duitse vrouw (30) die in Irak trouwde met een Duits-Iraakse IS-strijder, is maandag in München veroordeeld voor onder meer de gruwelijke dood van een 5-jarig meisje van de veroverde jezidi-gemeenschap, in 2015."

Toch van een wat andere orde dan die 'grappenmakers' van FvD jongerenafdeling lijkt me.