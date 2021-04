Ik geloof er geen fluit van. Ze hebben waarschijnlijk alleen de definitie van "extreem rechts" flink opgerekt. Een maat van me, die professor is aan een Amerikaanse universiteit, en al 30 jaar onderzoek doet naar salafisme en andere vormen van extreme islam, maar ook gespecialiseerd is in Europees extreem rechts, zegt dat de "volkische" variant (zeg maar de bruinhemden met de runetekens en dat soort crap) in Nederland is te verwaarlozen. In Duitsland en andere landen is er wel meer aan de hand, maar ook daar is het betrekkelijk marginaal. Het blijven subcultuurtjes die geen poot aan de grond krijgen bij het grote publiek. Dergelijke clubs worden goed in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten en kunnen worden verboden en ontbonden. Dat er een gewelddadige lieden in dit milieu rondhangen lijdt geen twijfel. Wellicht zijn enkelen gestoord genoeg zijn om een aanslag o.i.d. voor te bereiden of zelfs met succes uit te voeren. Een lone wolf aanslag door 1 of andere Breivik achtige mafketel is ook niet uit te sluiten. Maar een serieus gevaar voor de democratie is extreem rechts niet in W. Europa.. Mijn amigo zegt dat het gevaar van extreem rechts in de pers schromelijk wordt overdreven, terwijl het daadwerkelijk gevaar voor de democratie, extreme islam (dat wel kan rekenen op aanzienlijke, wijdverbreide steun en sympathie onder bepaalde bevolkingsgroepen) wordt onderschat, niet genoeg wordt belicht, of zelfs helemaal ontkend.