Wat wij ermee moeten?

Ervoor werken; steeds harder, steeds langer, in steeds meer BS banen. Want, "goed voor 'de' economie" van Nederland.

En natuurlijk steeds 'hogere' (maar minder waard) diploma's in de wacht slepen zodat er nóg meer BS banen bij verzonnen kunnen worden en er voor het echte werk steeds maar weer méér immigranten "nodig" zullen zijn.

ga gewoon eens 30 of 40 jaar terug in de tijd en bedenk (bijvoorbeeld even alle familieleden of buren op een rijtje zetten) waarmee men zo zijn dagelijks brood verdiende. Kijk vervolgens hoeveel echte beroepen zo zelfde groep mensen nu nog uitvoert - en hoeveel er zitten te "managen, excel-vullers, vergaderen, etc.".