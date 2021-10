Howdy! Lever uw design-helm in bij de garderobe waar u tevens een Stetson van de zaak krijgt en kom binnen via de houten klapdeurtjes, want het StamCafé is dit weekend omgetoverd in een saloon. Nou ja, wel eentje met grote beeldschermen, want Max gaat dadelijk kwalificeren in de US of Autosport. We racen dit weekend in Austin, Texas, wat ervoor zorgt dat de kwali plaatsvindt vlak voor het vallen van de horeca-vlag. Behalve voor dit virtuele bierhok natuurlijk, want wij schenken de hele nacht door. Met speciaal voor de gelegenheid een extra tap met Budweiser, maar we vermoeden dat die onaangeroerd blijft. De kwalificatie wordt moeilijk voor Monagaske Nederbelg met die loeisnelle Mercedessen op dit circuit, maar er gloort hoop, want Bottas moet vijf plekken inleveren omdat hij alweer een nieuwe motor steekt en met een beetje geluk verdwijnt Hamilton binnenkort achter tralies. Aangezien we daar niet op kunnen wachten, gaan we eerst kwalificeren. Volle gas en doe ons nog een biertje!

UPDATE: MAX PAKT POLE! Hamilton P2, Perez P3, Bottas P4, enz.

