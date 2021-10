Ik zag voor de verkiezingen in Duitsland een groot aantal items op Bloomberg tv en CNBC over de erfenis van Merkel. Wow! Die waren over het algemeen zo negatief, vooral de vernietigende commentaren van CEO's van de middelgrote bedrijven daar. Schijnt dus dat ze het land in zeer slechte staat heeft achtergelaten. Gigantische bureaucratie, bungelt onderaan in de EU qua digitale ontwikkeling (faxen met de overheid is daar blijkbaar nog normaal), onbetaalbare energietransitie en veel armoede voor de onderklasse en gepensioneerden. Treinnetwerk is oud en de befaamde snelwegen slecht onderhouden.

Opmerking van een van de CEO's van een middelgroot bedrijf: "Tuurlijk hebben de DAX bedrijven geprofiteerd maar ze hebben ook hun technologie, ziel en zaligheid verkocht aan China en China heeft ons straks niet meer nodig want dan hebben ze al onze technologie gestolen."

En de meest gehoorde klacht was dat ze nooit iets ondernam totdat "the shit hits the fan." Maw nul toekomstvisie en beleid.

En wie zag Merkel altijd als het grote voorbeeld en vriendin? Juistem. Mark Rutte.

Nog vreemder, wie was de winnaar daar bij verkiezingen? De SPD. Huh? In de Southpark categorie. "I want to be wined and dined before i get f*cked." Ongelooflijk.