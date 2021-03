Nederland - Student maakt boterham met pindakaas, waarvan onduidelijk is of deze binnen tien minuten is bezorgd. Foto: Patricia Rehe / ANP / Hollandse Hoogte

U dacht misschien dat Nederland het strijdtoneel was van een gevecht tussen een verwoestend virus en een incompetente overheid, maar er is meer aan de hand. Volgens de altijd goed ingevoerde strijdtoneelcorrespondenten van het Financieele Dagblad is Nederland binnenkort het strijdtoneel van zes (6!) startups die binnen tien minuten een pot pindakaas bij u aan de deur bezorgen. "Het laten thuisbezorgen van kleine hoeveelheden boodschappen is de nieuwste rage onder technologie-ondernemers en durfkapitalisten." Kijk aan. Potten pindakaas, die binnen tien minuten zijn bezorgd, zijn de nieuwe flippo's voor mensen met heel veel geld. Snappen wij best, want zo'n verkiezingscampagne kun je maar één keer per vier jaar bestellen. U zult nou wel zeggen 'dat heb ik helemaal niet nodig', maar u zei dertig jaar geleden ook dat u helemaal geen mobiele telefoon nodig had, vijftien jaar geleden dat u helemaal geen smartphone nodig had, vijf jaar geleden dat u helemaal geen voorgesneden uien uit de supermarkt nodig had en twee jaar geleden dat u helemaal geen zilveren buttplug met diamant nodig had. Dus wie weet. Misschien zei u tien minuten geleden wel dat u geen pot pindakaas nodig had die door een met durfkapitaal gefinancierde fietskoerier aan de deur wordt bezorgd, maar zit u op dit moment met een pindakaasloze boterham. En wie belt er dan op het juiste moment aan met het juiste product? Precies. Zin in pindakaas nu.