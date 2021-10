: Behalve dan dat "carbon neutral"-geneuzel: ja, ze hebben zeer zeker een punt. Wat voor de een een lust is, is voor de ander en last. Als huurder kan en mag je niet zomaar je huis verbouwen en als verhuurder is er geen direct profijt. Daarom (als ik het goed begrijp) protesteren ze dat de regering in moet grijpen en de verhuurders dwingen, of althans compenseren, voor het isoleren van de huizen. Ik vind dit dus helemaal niet gek en ik denk dat dezelfde problematiek ook in sommige wijken hier in Nederland speelt.