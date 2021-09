"Nou we zijn een rijk land en kunnen best wel wat mensen opvangen"

"Jij bent welkom, welkom in mijn land"

"Hoe zou jij het vinden als je huis en haard moet achterlaten?"

vervolgens:

..."Ga je ook mee naar het woonprotest in Amsterdam?"

Ik kan eigenlijk niets meer dan heel hard lachen om dit soort lui.

Janken dat ze geen huis kunnen krijgen. Nou dat is dus omdat je vindt dat iedereen maar hier mag komen wonen en de EU zo onwijs gaaf is.

Ik woon in een goede buurt. Supermarkten op loopafstand, auto voor de deur. Bepaalde "banlieus" hoef ik me dus nooit te vertonen en hou het tot een minimum aan/geen interactie met bepaalde groepen. Misschien alvast wat extra sparen om de buurt in een gated community te veranderen te zijner tijd.