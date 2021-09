Het zal precies zo gaan als met alle andere topics van de klimaatreligie: het maakt geen donder uit wat onderzoek aan het licht blijft, het enige dat geaccepteerd wordt is ondersteundend bewijs. Alles dat tegen de ideologie gaat wordt gewoon glashard ontkend of naief geïgnoreerd.

Het slimme aan de nieuwe religie, is dat de doemscenario's over een tijdspanne gaan, die de gemiddelde leeftijd van een mens ver overstijgd. Met andere woorden, als over pak 'em beet 150 jaar vastgesteld wordt dat het allemaal bullshit was en dat de maatschappij jarenlang bedonderd werd en daarvoor torenhoge belastingen en belemmeringen opgedrongen kreeg, is er niemand waar je naar toe kan rennen om alles terug te vorderen en de schuldigen te veroordelen: de profiteurs van het verhaal liggen dan al 100 jaar onder de zoden, na een leven vol luxe en macht. De hele klimaatgekte is letterlijk een nieuwe religie, die ons opgedrongen wordt met de claim dat "de wetenschap" ons geen keus laat. En terwijl de troep in grote Asiatische, zuid amerikaanse en afrikaanse steden gewoon verder in een VEELVOUD in de lucht gestuurd wordt, mag de middenklasse van het rijke westen opdraaien voor de kosten van de aflaat in de klimaathysterie. Het heeft geen donder met de natuur te maken, geen donder met het klimaat en geen donder met de aarde zelf. Het is een verdienmodel. Punt. En om geen verlichtende tegenwind te krijgen, wordt emotie boven wetenschap gesteld in de vorm van pseudo-wetenschap, omdat de profiterende kant van het verhaal dondersgoed weet dat wetenschap een tijd geleden voor de renaissance verantwoordelijk was -en met een goede reden.

Feitelijk bewegen we ons dus terug in de tijd, naar een maatschappij waarin religie boven wetenschap gesteld wordt en de inquisitie in de vorm van groene clubs, gevoed, gevormd en gesteund door de staat, hoogtij vieren. Net als in de middeleeuwen, wanneer staat en kerk met elkaar een dealtje maakten: houd jij ze arm, dan houd ik ze dom! Dát is het nieuwe groene model met een debiel als Timmermans als profeet en een gemisbruikte Greta als idool. En ik vermoed dat het al te laat is, we zitten te diep in het gezever om er nog uit te komen, hetgeen onherroepelijk lijdt tot grootschalige conflicten. Dit gebeurt namelijk altijd op het moment dat welvaart en vrijheid op het spel staan en dat is in de klimaathysterie 100% van toepassing. Zum kotzen.