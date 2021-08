Marjoleintje uit Overveen...

Heeft zich acht maanden wethouder in Bloemendaal mogen noemen en struikelde toen over dubieuze maniertjes van doen, inzake de Elswouthoeks-kwestie.

Begon vervolgens, met twee jaar lang vette wachtpoet in d'r decolleté, een "lodge & een reisbureau in Tanzania".

Laat zichzelf graag een wereldwijf noemen en heeft op dat blog in haar bio staan "Ik run hier een lodge, Arusha Villa en organiseert safari’s via mijn bedrijf Good Safari Daarnaast ben ik betrokken bij allerlei projecten die bijdragen aan een betere wereld." Maar natuurlijk! Ze vergeet er alleen voor het gemak aan toe te voegen 'voor mijzelf'.

Ze schrijft op dat dewereldwijven punt com blog teksten als "In Tanzania is het verschil tussen rijk en arm zeer groot."

Klik even op de site goodsafari punt nl bij Arusha Villa en je ziet waarom; de Tanzaniaanse koeien en de koffieboeren schrokken zich de pleuris van de giga lodge ("zes grote tweepersoonskamers, twee grote familiekamers") met zwembad, dat ze zelf natuurlijk downsizen met "Arusha Villa is een luxe, kleinschalig hotel in de safari hoofdstad van Tanzania. Wij zijn gelegen midden op een koffie plantage"..

De privé villa tellen we nog maar even niet mee, maar inderdaad; zo krijg je kweek je hele grote verschillen tussen rijk en arm.

"Hoe armer hoe eerlijker, dat is mijn conclusie na jarenlange ervaring in Tanzania en andere Afrikaanse landen."

Je pist in je broek van het lachen met Marjoleintje, dat dan weer wel.