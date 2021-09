Dit is ook wel kenmerkend voor de huidige tijd waarin we leven. Als je niet geschikt bent, dan ben je niet geschikt. Jammer, maar helaas. Deal with it. Grow some fucking balls etc.

Maar tegenwoordig is het meteen discriminatie als vrouwen niet aan de fysieke eisen voldoen, dus verlagen we de standaarden. Of dat Samir een te laag IQ heeft om de testen te halen, dus maken we het makkelijker. Of dat Esma per se een hoofddoek + gewaad wil dragen, dus maken we de uniformen Islam proof.

Uiteindelijk gaan ze geschikte mensen afwijzen, zodat ze meer ongeschikten kunnen aannemen, want dat is verplicht.