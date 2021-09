Nou, ondergetekende gisteravond in de provincie bij de ouders op de bank voor het eerst in jaren voor de tv.

Want dat schijnen mensen te doen die niet 20 uur per dag op fringe based niche dog whistle Twitter zitten. Zo'n NPO-show kijken waarover normies en recensenten dan de volgende dag hun KIPPENVELMOMENTJES delen. U begrijpt de initiële tegenzin. Maar wat denkt u? Zelf kippenvel. Alweer verloren van het systeem, godverdomme. Karzu Dönmez zong Hijo de la Luna als eerbetoon aan Belle Perez. Rauwe vrouwelijke kracht in alle richtingen waar wij de mannen werkelijk niets tegenin te brengen hebben. En dus rest ons niets anders dan Karsu Dönmez unaniem uit te roepen tot de beste zangeres van Nederland. En dan spreekt ze ook nog Achterhoeks (na de breek) en is ze dus óók nog eens tv-chef. Totale kampioen. Fantastische band en achtergrondzanger- en zangeres ook trouwens, ze kunnen het echt allemaal. Het origineel live in 1987, na de breek.

Belle beviel het

Het origineel live in 1987

Karsu zingt "An de kant"