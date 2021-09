Verslavingsproblematiek heeft niets met de stoffen te maken, 't feit dat je verslaafd kan zijn aan seks, gokken, gamen of social media, welke op geen enkele kunstmatig/chemische wijze een dopaminerush bewerkstelligd, wijst meer in de richting van een coping mechanisme of hechtingsproblemen. Alles in overmaat en op een verkeerde wijze gebruikt kan leiden tot onherstelbare schade.

Het feit dat de staat meent in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet de economische winsten te plukken, bewijst dat de hele war on drugs niet om gezondheid of veiligheid gaat, maar om een gemaakt probleem is of tenminste een keuze. Ze kan er dus ook voor kiezen om diezelfde winsten te behalen over coke, mdma en/of psychedelica door deze te legaliseren, waarmee 80-90% van de funding onder deze kartels wegvalt.



De mens help zichzelf al duizenden zo niet tienduizenden jaren naar de kloten met alcohol, tabak, paddestoelen, cacti, wiet, opiaten... dit is dus geen modern probleem, verslaving bestaat ook al duizenden jaren. Echter omdat er geen natie breed stigma werd gepropageerd door de staat of whoever was in charge en gebruik vaak gegoten was in rituelen of religie, werd er nooit neergekeken op het gebruik van middelen... tot de moderne tijd, waar de rituelen en religie zijn afgebroken en enkel het gebruik bleef.