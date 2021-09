"Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn ingrijpende maatregelen nodig om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden en daarbij liggen alle opties op tafel."

En dat is the bottom line, jongens en meisjes. Er is geen sector in Nederland waar de kosten zo verschrikkelijk de pan uitrijzen als de gezondheidszorg. De keus is op zeker moment óf de premies verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, etc, óf, laat ik het dan maar omschrijven als 'een ongezonde levensstijl', een stuk duurder en dus onaantrekkelijker maken.

Als er op dit moment een redelijke mate van bescherming bestaat tegen ziekenhuisopname en opname op de IC's als gevolg van een coronabesmetting, namelijk vaccinatie, en iedereen heeft volop de kans gehad om zich gratis te laten vaccineren, dan mag je antivaxxers en allochtone aluhoedjes die desondanks ongevaccineerd tóch in het ziekenhuis of op de IC behandeld moeten worden, langzamerhand als asociaal gaan kwalificeren: ze doen onnodig een groot beroep op ziekenhuis- en IC capaciteit die niet ingezet kan worden voor de 'reguliere' gezondheidszorg, en er ontstaan grote achterstanden in de behandeling van mensen die geheel buiten hun schuld zorg in ziekenhuizen nodig hebben. Corona patiënten die ongevaccineerd in het ziekenhuis en op de IC terecht komen, hebben m.i. wél schuld aan hun medische conditie.

Zo kun je in de toekomst dus ook 'ongezonde levensstijlen' gaan dwarszitten. Ik heb daar geen enkel moreel bezwaar tegen. En mensen die dat wel hebben, moeten dan tegelijkertijd wel bereid zijn om de beurs flink te trekken om peperdure premies te betalen.