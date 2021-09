Goh wat is dat lekker hè! Dat, zoals wij hoorden van een kuchende man met een DPG-sleutelhanger, Het Parool een ochtendkrant wordt! Wakker worden, hup de trap af naar beneden, en daar ligt dan zo'n Parool op de mat - u hebt 'm alleen vanwege Holman. En verder is het zo'n typisch Amsterdamse krant. Lekker vol van zichzelf terwijl de rest van het land er maar een beetje om moet gniffelen. Het Parool, zo 's ochtends door de brievenbus. Boterhammetje met kaas smeren, koffie staat te pruttelen, en dan in alle vroegte aan tafel met Het Parool. En dan lezen wat er allemaal te doen is in Amsterdam! Je bent dan wel geboren in Raalte maar ondertussen ben je een loeiharde Amsterdammer. Die en die straatnamen gaan verdwijnen. Die en die is tegen racisme. Die en die is tegen Wilders. Het staat allemaal in Het Parool en je leest het voordat je naar het werk gaat. Vervolgens ga je naar het werk en dan sta je bij de koffieautomaat te praten over alle dingen die je 's ochtends in Het Parool hebt gelezen. Enfin, dan kom je 's middags (17.00 uur uitklokken) thuis en wat ligt daar op de mat? Een NRC. Die pleur je meteen in de kattenbak. Je hebt 's ochtends immers al Het Parool gelezen!