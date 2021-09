: je kan de situaties helaas niet rekenkundig vergelijken, de delta variant is veel besmettelijker dan de variant van vorig jaar, zo zal de variant van volgend jaar nog weer besmettelijker zijn en makkelijker gevaccineerden besmetten. Als het anders was bestonden de varianten domweg niet. Per nieuwe variant is onbekend hoeveel procent op de IC terecht komt, op zich heeft het virus er genetisch gezien weinig of geen baat bij dat de drager dood gaat, hoe dodelijker de ziekte hoe sneller de ziekte verdwijnt. De afgelopen vele jaren kwamen coronavarianten op zich ook jaarlijks voor

emedicine.medscape.com/article/227820...

maar was het aantal mensen dat op de IC terecht kwam niet significant. De experts zeiden aan het begin al dat het zo 10 jaar kan duren voor we wezenlijk meer weten. Bijvoorbeeld of de (onvermijdelijke) nieuwe varianten tot meer of minder kans op de IC leiden.