Hierboven een stukje nuchter boerenverstand over loze beloftes en blauwe luchten. Snel even kijken, voordat het nieuwe politieke jaar begint met nog steeds dezelfde demissionaire zakken die hun troebele wijn schenken. De openingsvraag in het Vragenuurtje gaat over de voorgenomen onteigening van de boeren, ter waarde van 17 miljard belastingeuro's. Maar de vraag wordt geen "Wat denken jullie in GODSNAAM aan het doen te zijn, stelletje demissionaire dwaallichten met je klimaatradicale opvattingen!?" van BoerBurgerLientje. Het is een vraag van... Laura Bromet, van de recent gefuseerde boerenhaat-organisatie GroenPartij van de LinksArbeid (goed twee keer zo veel uitstoot tegen twee keer de helft van de opbrengst). Wat wil die weten? Waarom de boeren überhaupt geld krijgen om van huis, haard & hooizolder verjaagd te worden? Of de gestolen grond wel 100 procent ten goede komt aan windmolens en zonnepanelen? Of gaat ze GroenPartij van de LinksArbeid terug aan de formatietafel slijmen? Het is ons een raadsel. Dus we gaan maar even kijken. LIVE vanuit de Apenrots, op de stream na de breek: