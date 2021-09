Het is al 230 (twee-honderd-en-dertig) dagen geleden dat het kabinet demissionair werd vanwege Ongekend Onrecht en al 230 dagen lang hebben ze in politiek Den Haag geen enkele haast om een nieuwe regering te vormen. Informateur Mariëtte Hamer heeft nu een brief (13 pagina's daarrrr) aan de Kamer gestuurd waarin ze verslag doet van de mislukte poging om Rutte en Kaag onder haar begeleiding (docs daarrr en daarrr) een 'proeve' van een regeerakkoord te laten schrijven, waar andere partijen dan bij aan mochten schuiven... Maar ja. Die wil niet met die, die wil niet met die en die andere wil niet met die andere. En nu wordt karteldino Hamer opgevolgd door karteldino Remkes.

Als we nou gewoon volwassen politieke leiders hadden, die al voor de verkiezing duidelijk maakten met welke partijen ze in een coalitie wilden, volwassen journalisten die snappen dat het op die manier informeren van het electoraat JUIST democratisch is en dat ook een partij die stemmen verliest nog steeds een deel van het volk vertegenwoordigt, volwassen kiezers die begrijpen dat je in ons kiesstelsel nou eenmaal compromissen moet sluiten en een volwassen Jack van Gelder die gewoon zijn muil houdt omdat iedereen ook wel doorheeft dat er met die mafklapperclub van Graus en kornuiten echt niet op een normale manier valt samen te werken.. Maar ja. Dat hebben we allemaal niet. Wij hebben een hardnekkige Rutte doctrine (34 zetels) die maar geen functie elders wil zoeken en wat omhooggevallen gewauwel over nieuw leiderschap (24 zetels). Dus wij zitten hier nog wel even.

PERSCONFERENTIE HAMER: Om 13:45 uur hierrr of na de breek.