Een kennis van me die op drie hoog woont vertelde me hoe de projectontwikkelaar de tuin (circa 50 m2) van het vrijgekomen benedenhuis had aangepakt, nadat de laatste huurder vertrokken was. Het was een mooie oude tuin, met gemengde beplanting, een gazon, veel struiken en heesters en heel weinig tegels. Alles is eruit gehaald, en er is 50 m2 betontegels voor in de plaats gekomen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Mijn tuintje is vrij van tegels, er staan bomen omheen en het is er heerlijk koel in de zomer. Ook mijn huis is koeler door alle schaduw. Hier een inspirerende link: www.tuinenmienruys.nl/nl/

Als u toch beslist tegels in uw tuin wil, hier: www.smitco.nl/bestanden/cache/store/s...