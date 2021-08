Had vanavond een zeer betrokken debutant collectant aan de deur. Ik schat een jaar of 12 en z'n moeder stond achter hem. 'Hallo, ik kom collecteren voor de brandwondenstichting' zegt dat jong. 'NEE, dat is volgende week' zegt z'n moeder. 'Oh sorry, de taaislijmziekte' zegt dat jong. Heb maar weer 2 euro in die bus geflikkerd. Je weet maar nooit wat je overkomt, dus ik heb geen voorkeur voor ziektes en dat ik dan de ene kanker iets meer geef dan de andere dodelijke ziekte. Elke ziekte krijgt van mij even veel geld. Zolang het bij muntgeld blijft, vind ik het prima.

Cliniclowns vind ik ook een geweldig doel. Maar net als zoveel anderen, lopen ze niet meer met een collectebus maar moet je je bankrekeningnummer afgeven met je naam voor een incasso.

En ik. Doe. Dat. Niet.

Even aan een willekeurige debiel die aanbelt al je gegevens geven. Ik vind het eigenlijk al schandalig dat ze het lef hebben om die gegevens te vragen. Dus, goede doelen, stop daar mee.