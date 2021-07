Opstekert en applaus voor alle Nederlanders en de knappe koppen bij Rijkswaterstaat en de waterschappen in het bijzonder. We & jullie hebben CNN Filipijnen gehaald! Kostte een miljoenmiljard doden bij Allerheiligenvloeden en overige overstromings sinds de mammoeten op Doggerland rondliepen. Maar dan heb je ook wat. Moet je toch eens lezen wat hunnie in het buitenland over ONS schrijven. Geen wonder dat Cora van Nieuwenhuizen zo loopt te glunderen de hele dag. (Uitzoeken of ze dat niet altijd doet - red.) Check deze drie alinea's alleen al.

The country has been battling the sea and swollen rivers for nearly a millennium. Three large European rivers — the Rhine, Meuse, and Scheldt — have their deltas in the Netherlands, and with much of its land below the sea level, the government says 60% of the country is at flood risk. Much of the country is essentially sinking.

Its water management infrastructure is among the best in the world — involving giant walls with moveable arms the size of two football fields, coastal dunes that are reinforced with some 12 million cubic meters of sand per year, and simple things, like dikes and giving rivers more room to swell by lowering their beds — or floors — and expanding their banks.

Its strength lies largely in its organization. The country's infrastructure is managed by a branch of government devoted solely to water, the Directorate-General for Public Works and Water Management, which looks after some 1,500 kilometers of man-made defenses.

Nou, jeugd van tegenwoordig. Doe er je voordeel mee. Breek die bullshit-studie's voor bullshit-banen aan die bullshit-wookfabrieken af en word INGENIEUR. Gouden toekomst, overal ter wereld en China. Go Delft, young men. (En meisjes ook.)

Kijk. Pritt z'n nieuwe Afsluitdijkie

Fietsen en wandelen aan de waddenkant, hoe awesome!