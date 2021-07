Hoosbuien des Doods in Zhengzhou, een slaperig miljoenenmetropooltje (8.626.505 inwoners) in de provincie Henan, China. Er is in korte tijd zoveel regen naar beneden gekomen dat de metrobuizen onder staan, met demense nog in de metro. 200 mm in 1 uur? WTF? Kan dat wel? Of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zijn is niet bekend. Later meer. Zie ook hashtag #zhengzhou op social. Brrrr.