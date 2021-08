We hebben al de Remigratieregeling:

De Remigratiewet geldt voor de volgende mensen:

Erkende vluchtelingen en asielgerechtigden

Personen geboren in en afkomstig uit Suriname

Mensen uit zogenoemde ‘wervingslanden’, waaronder Turkije en Marokko

Mensen uit Indonesië en met name van de Molukse eilanden

Geldt de Remigratiewet voor u? Dan hebt u mogelijk levenslang recht op een gegarandeerd bedrag per maand voor de kosten van het levensonderhoud in uw remigratieland. Dit bedrag is afgestemd op uw gezinssituatie. Het maakt dus verschil of u alleenstaand bent, alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend.

Het enige dat moet gebeuren is dat de AOW ook daadwerkelijk wordt toegepast zoals die wet is bedoeld. Wat bedoel ik daarmee.

Het recht op een volledige aow-uitkering (dus 100%) krijg je als je vijftig jaar in NL hebt gewoond. Voor elk jaar buiten NL wordt je twee procent gekort

Een zeer groot deel van de allochtone populatie krijgt dus géén volledige aow. Wie van die groep dan niet meer zijn huur kan betalen krijgt VERPLICHT een Remigratie-Uitkering. Te ontvangen in het land van herkomst.