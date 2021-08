:

Revolutie is verslavend. Men denkt bezig te zijn met het ontdekken van een groot geheim, met het ontmaskeren van een monster dat een grote leugen voor de waarheid wil verkopen. "Het patriarchaat" is hier dat grote monster dat verondersteld wordt constant bezig te zijn ons een rad voor ogen te draaien. Daarachter, achter die grote leugen, gaat een waarheid schuil, en dat is niet zomaar een waarheid, nee, dat is "dé Waarheid" en de revolutionairen wanen zich degenen wiens roeping het is die waarheid ruimte te geven. Het is de oude, vertrouwde tegenstelling tussen God en de Duivel. De niezende man is iemand die een pact met de Duivel heeft gesloten. Hij zou niet zo niezen als die Duivel het hem niet had ingefluisterd, en de enige weg is die van de duiveluitdrijving. Wokies zijn de exorcisten van nu, en hun gedrag is dat van sektariërs. En velen raken, of ze het nou in de gaten hebben of niet, onder hun invloed, laten zich meevoeren en worden zelfs sekteleden, gewoon omdat het lekker voelt.